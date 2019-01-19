Öğrenciler bu kez karne verdi

İZMİR'in Konak ilçesindeki Necatibey İlkokulu'nda yalnızca çocuklar değil babalar da karne heyecanı yaşadı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) Baba Destek Programı'na katılan babalar 13 hafta süren eğitimin ardından sertifikalarını çocuklarının elinden aldı.

AÇEV'in babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin desteklemeleri için uyguladığı Baba Destek Programı kapsamında babalar da karne aldı. Konak ilçesindeki Necatibey İlkokulu'nda aynı çocukları gibi karne heyecanı yaşayan 21 baba, okulda düzenlenen törende duygusal ve keyifli anlar yaşandı. 13 hafta devam eden eğitime katılan babalar sertifikalarını çocuklarının elinden aldı.

7-11 yaş arasında çocukları bulunan babaların tüm zor koşullara rağmen çocukları için koşarak eğitime geldiğini anlatan Okul Müdürü Aslı Esra Kaplan, iş, güç, yağmur, soğuk, yorgunluk, hayat telaşı demeden eğitimleri başarıyla tamamlayan babaların önemli bir süreci geride bıraktığını söyledi. İlk mezunlarını verdiklerini söyleyen Kaplan, "Neredeyse 7 gün 24 saat okulu açık tutuyor, değerli velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 'İlk iş babalık' sözünden yola çıkarak babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amacıyla okulumuzda ilk defa bu eğitim verildi. Babalar haftanın bir günü akşam saatinde okulumuza gelip bu eğitimi aldılar. Çocukların sevgi ve güvenle büyüdükleri bir dünya için bütün babalara 'Baba Destek Programı'na katılmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Babalığın sadece biyolojik bir kavram olmadığını ifade eden Kaplan, "Bir çocuğa baba olan, biyolojik olarak olmasa da ona babalık yapan dede, amca, dayı, ağabey gibi kim varsa herkesi bu eğitime davet ediyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BABALARA SÜRPRİZ GÖSTERİ

Sertifika töreninde kep giyerek, çocukların elinden karnelerini alan babalar, evlatlarıyla birlikte keplerini havaya fırlattı. Çocuklar ise işaret diliyle 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını seslendirerek babalarına sürpriz yaptı.

Necatibey İlkokulu ve AÇEV iş birliği ile gerçekleştirilen iki bölümlük eğitimin ilk etabında, babalara yönelik 11 haftalık program uygulandı. İkinci etaptaki 2 haftalık eğitimde ise programa babalarla birlikte anneler de katıldı. Toplam 13 haftalık eğitimde oturumlar, grup tartışması, küçük grup çalışmaları, oyunlar, hikayeler ve örnek olay çalışması gibi yetişkin eğitim yöntemleri kullanıldı.



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