Oğlunun sırtında taşıdığı Kaniye ninenin sağlık durumu iyiye gidiyor

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, dere taşması sonucu ulaşıma kapanan yolda oğlunun sırtında taşıyarak, aile sağlığı merkezine götürüp, getirdiği Kaniye Kasap (85), kendisini için devreye giren Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti. Hastanede tedavisi sürdürülen ve sağlık durumu iyiye giden Kasap, "Bağ, bahçemi özledim. Sağlığıma kavuşup, köye dönmek istiyorum" dedi.

Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeçakmak Mahallesi'nde, 2 hafta önce, yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlarla mahalleye girilemedi, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak, aile sağlığı merkezine götürüp, getirmeye başladı.

VALİ DEVREYE GİRDİ

Ailenin yaşadığı zorluğu öğrenen Samsun Valisi Osman Kaymak, yardım için devreye girdi. Vali Kaymak, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım'a talimat vererek, Kaniye Kasap'a sağlık hizmeti sağlanmasını istedi. Eve giden ekipler, Kaniye Kasap'ı sedye ile alarak, ambulansa taşıdı. Kaniye nine, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vali Kaymak, görüştüğü Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'dan da yolun onarılmasını istedi. Belediye ekipleri, Gökçeçakmak ve Kemer mahalleleri arasındaki yolun onarımı için çalışmalarına başladı.

'BAHÇEMİ ÖZLEDİM'

Vali Kaymak'ın talimatının ardından başlanan yol yapım çalışmaları sürdürülürken, Kaniye Kasap'ın ise Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Gözetim altında tutulan ve sağlık durumu iyiye giden Kaniye nine, kendisi için devreye giren Vali Kaymak'a ve tüm yetkililere teşekkür etti. Köyünü özlediğini belirten Kaniye Kasap, "Bağ, bahçemi özledim. Bir an önce sağlığıma kavuşup, köye dönmek istiyorum" dedi.

Annesini günlerdir sırtında taşımak zorunda kalan Nihat Kasap ise "Valimizden Allah razı olsun, annemin durumu hastanede daha iyiye gidiyor. Yol da yapılmaya başlandı, inşallah en kısa zamanda annemi eve götürebilmiş olacağım" diye konuştu.

