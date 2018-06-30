Oğlu sınava alınmayan anne: Çocuğumun geleceği ile oynamayın

ÇORUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 15 dakika kuralına takılan bir öğrenci, 1 dakika geç kaldığı için sınava giremedi. Büyük üzüntü yaşayan öğrencinin annesi, yetkililere, "Çocuğumu lütfen sınava alın, ayağınızın altına kurban olayım. Benim çocuğum ne zorluklarla okudu. Onun geleceği ile oynamayın" diye seslendi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Çorum'da da saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula alınmadan önce üzerleri arandı. Adaylar saat 10.00'dan sonra okullara alınmadı. Çorum Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nde sınava girecek Murat Coşkuner isimli öğrenci ise 1 dakika geç kaldığı için sınava giremedi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciyi annesi Selver Coşkuner teskin etmeye çalıştı. Duruma tepki gösteren anne Coşkuner, yetkililere, "Hocam benim çocuğumu lütfen sınava alın, ayağınızın altına kurban olayım. Benim çocuğum ne zorluklarla okudu. Onun geleceği ile oynamayın" diye seslendi. Çevrede bulunan diğer öğrencilerin velileri de yaşananlara tepki gösterdi.

Öte yandan, Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri Hıdır Aygün ise "Burada çok sayıda öğrenci velisi bu yaşananlara şahittir. Öğrenci arkadaşımız sınava 1 dakika kala okulun kapısının önüne gelmesine rağmen içeriye alınmamıştır. Yetkililerle görüşmemize rağmen bu öğrencimizi içeriye aldıramadık, yazıktır günahtır" dedi.

Okula gelen polis tartışmaya müdahale ederek öğrenci ve annesini sakinleştirdi.



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