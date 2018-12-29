Ödemiş, lösemi hastası Öykü ve Ayten için seferber oldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve lösemi hastası 5 yaşındaki Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kampanyada 2 günde 240 kişi kök hücre, 192 kişi de kan bağışında bulundu.Ödemiş sakinleri, ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için seferber olup kan bağışına koştu. İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik nakli bekleyen kızları Öykü Arin ile Ödemiş'te yaşayan ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda, geçen 27 Aralık'ta kök hücre ve kan bağışı standı kuruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan 'Ödemişli minik Ayten ve Öykü Arin ile birlikte tüm lösemili çocuklara umut olun' çağrısı yanıtsız kalmadı. İlçe sakinleri, Atatürk İlkokulu'nun sınıflarında kurulan stantlarda bağışta bulundu.

Kızılay Ödemiş Kan Merkezi bağışları kabul ederken, yoğun ilgi nedeniyle bağış kampanyası bir gün uzatıldı. Kızılay Ödemiş Kan Merkezi tarafından iki gün süreyle 09.00- 18.00 saatleri arası bağışlar kabul edildi. Kampanyada iki günde toplam 240 kişi kök hücre, 192 kişi de kan bağışında bulundu. 240 kök hücre bağışının Ödemiş'te bugüne kadar yapılan en fazla kök hücre bağışı olduğu belirtildi. Kan bağışıyla da kışın azalan stokların yerine gelmesine katkıda bulunulduğu belirtildi.

Bağışlanan kök hücrelerin Ankara'daki Sağlık Bakanlığı'na ait laboratuvarda analizinin yapılıp eşleşme sağlanması durumunda bağışçılarla iletişime geçileceği öğrenildi. Ayrıca Kızılay Ödemiş Kan Merkezi'nde diğer günlerde de kan bağışı ve kök hücre bağışlarının kabul edildiği kaydedildi.



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