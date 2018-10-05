O uçak, test uçuşu için Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KATAR tarafından Türkiye'ye hediye edilen Boeing 747-8i VIP tipi uçak, test uçuşu için Antalya Havalimanı'na getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Antalya Havalimanı'na gelen, kuyruğu ile gövdesinde Türk bayrağının bulunduğu ve üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti' yazan Boeing 747-8i VIP tipi uçak, Antalya'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçurulacak.



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