O hanın üstündeki kaçak yapılar yıkıldı

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ – Ali AKSOYER, İSTANBUL () FATİH Eminönü'nde İrene Kulesinin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üzerinde bulunan kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Hanın çatısındaki kaçak yapıya beton döker ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Drone’nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Mercan Mahallesi’nde bulunan Sağırhan’ın üzerindeki kaçak yapıların yıkımı için saat 10.00 sıralarında çok sayıda belediye ekibi geldi. Kaçak yapılarda işletmeleri bulunan bazı esnaflar ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yıkımlara karşı olmadıklarını belirten esnaflar, belediyenin kendilerine daha önce yıkım tebligatı yapılmadığını iddia etti. Bir süre görüşmeden sonra kaçak yapılardaki eşyalar tahliye edildi. Yıkım saat 12.30 sıralarında tarihi İrene Kulesi’nin bitişiğindeki kaçak yapıda, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEP) ekipleri nezaretinde balyozlarla yapıldı.

Kasım ayı başlarında Tarihi Sağır Han'ın çatısındaki kaçak yapıya beton dökerken ve tarihi duvarlara demir çakarken görüntülenen tarihi eser talancıları, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı () Drone’nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.

(FOTOĞRAF)