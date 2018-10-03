Nüfüs Müdürü, hizmeti Fatma Nine'nin ayağına götürdü

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, evrak işlemleri için gelemeyen yatalak Fatma Sivritaş'ın (90) evine giderek, işlemlerini gerçekleştirdi.Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, evrak işlemleri için müdürlüğe gelemeyen yatalak hasta Fatma Sivritaş'ı mesai saati dışında Afşar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, işlemlerini yaptı. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kırdağ, "Fatma ninemizi nüfus müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olduğu için resmi iş ve işlemlerini tamamlamak üzere evinde ziyaret ettik. Kendisinin hem işlemlerini yaptık, hem de hayır duasını aldık. Fatma ninemize Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.Fatma Sivritaş da ziyaretinden dolayı Kırdağ'a teşekkür ederek, "Bu halde ben nasıl hükümet konağına çıkardım. Allah müdürümüzden razı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI