Notaların prensesinden uluslararası birincilik

MÜZİK yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 13 yaş kategorisinde birinci olup, 5'inci kez uluslararası ödül aldı. Geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki kız çocuklarına ilham vermeleri için seçilen 6 kızdan biri olan Özzengin, gurur veren birinciliği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde elde etti.

Nehir Özzengin, 6 yıl önce burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nde klasik piyano eğitimi almaya başladı. 6 yıla 5 uluslararası ödül sığdıran Nehir, Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması'nda 2'incilik ve 3'üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması'nda 2'incilik, Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda 2'incilik ve son olarak 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 1'incilik dereceleri elde etti. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda tek Türk piyanist olarak yarışan Özzengin, bu yıl ayrıca İngiltere'nin 130 yıllık tarihe sahip en büyük uzman müzik ve sahne sanatları kurumu London College of Music'den tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazandı.

"UMARIM ÖDÜLÜM CESARET VERİR"

Uluslararası derecelerine her yıl bir yenisini ekleyen yetenekli piyanist, bu başarıların hem müziği gönülden sevmesine hem de aralıksız çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci olan ayrıca geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda da yer alan Nehir Özzengin, "Özellikle son 6 yıldır bir gün bile müzik çalışmalarımı aksatmadım. Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak çok çalışıyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya Kız Çocukları Günü'nde elde ettiğim bu başarı ise beni ayrıca çok mutlu etti. Umarım bu ödülüm tüm kız çocuklarına cesaret verir. Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına sonsuz inanıyorum" dedi.

Nehir Özzengin'in üç yıldır eğitmenliğini üstlenen YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan da, "Nehir, çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Yaşının üzerinde bir özveri göstererek elde ettiği bu başarıları eminim daha da artarak devam edecektir" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×