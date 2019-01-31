Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşmesi, pancar üreticilerini sevindirdi

KONYA, () GEÇTİĞİMİZ yıl uzun süre tartışılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası bu yıl bir kez daha düşürülerek yüzde 2,5'a indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Seçim Başkanları toplantısında yaptığı açıklama ise şeker pancarından şeker üretimi yapan üreticileri sevindirdi. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Genel Başkanı Recep Konuk, NBŞ kotasının yüzde 2,5'a indirilmesinin pancar üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Recep Konuk, "Nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2.5 olarak uygulanması hem tüketici sağlığını, hem pancar üretimini, hem de pancarın en çok desteklediğini yan sektörlerden biri olan hayvancılığı olumlu etkileyecektir" dedi. 'Konuk, sözlerine şöyle devam etti:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, son bir yılda aldığı iki kararla nişasta bazlı şeker kotasını iki kez yarı yarıya düşürerek yüzde 2,5 seviyesine çekilmesini sağladı. Bu seviye gelişmiş ülkelerin gıda standartlarıyla uyumlu bir seviyedir. Pankobirlik olarak biz 2001’de yürürlüğe giren Şeker Kanunu'nun hem hazırlık sürecinde, hem de uygulama sürecinde şeker pancarı dışındaki şeker türlerinde uygulanan yüksek kotanın tüketici sağlığı açısından taşıdığı riskleri, ülke tarım sektörüne olumsuz etkilerini ve pancar tarımındaki daralmanın ülke hayvancılığına olumsuz yansımalarını ısrarla dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl mart ayında nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüleceğini açıkladı. İki gün önce de kotanın yüzde 2,5'a düşürüldüğünü açıkladı. 1 yıl içinde alınan bu iki karar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülke çiftçisine, pancar üreticisine sahip çıkma hem de milletimizin sağlığını koruma konusunda kararlılığının ilanıdır.''

Konuk, nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi pancar şekerinin 200 bin tonun üzerinde daha fazla üretilmesi anlamına geldiğini, bunun da toplam üretimde yaklaşık 1,5 milyon ton demek olduğunu belirtti.

Kararın hayvancılığı da pozitif olarak etkileyeceğini ifade eden Konuk, ''Ülkemiz hayvancılığının kış aylarında ihtiyaç duyduğu kaba yem eksikliğini giderebilecek çok önemli bir kaynak. Bu karar ile azalacak nişasta bazlı şeker üretimi kadar artacak pancar şekeri üretimi, dolayısıyla da pancar üretimiyle ülkemiz 500 bin tonun üzerinde daha fazla küspe, 85 bin ton civarında daha fazla melas üretebilecektir. Bu daha fazla üretilebilecek besi materyalinin et üretimi karşılığı bir yılda yaklaşık 16 bin 875 tondur ki bu da 80 bin civarında büyük baş besinin sorunsuz beslenebilmesi anlamına gelmektedir'' diye konuştu.

Kararın tüketici sağlığı açısından da olumlu bir sonuç doğuracağını kaydetti. Konuk, bu kararın gıda sektörünün yönünü orta vadede kazançlı çıkacağı bir rotaya çevireceğini sözlerine ekledi.

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