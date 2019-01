Nilüfer'de sokak hayvanları için yem bırakıldı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Belediye ekipleri, sokak hayvanları için merkez ve kırsaldaki mahallelere yemle yiyecek bıraktı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçenin merkez ve kırsal bölgelerinde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölyazı, Kadriye, Atlas, Kayapa, Ayvaköy, Güngören, Unçukuru mahallelerine giderek, yem bıraktı. Ekiplerin sokak hayvanları için her gün yaklaşık 150 kilogram yem ve yiyecek dağıttığı öğrenildi.

Çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerine göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal duyarlılığımızı Belediye olarak yerine getiriyoruz. Bu kapsamda kırsal alanda yaşayan can dostlarımız için mama dağıtan ekipler, merkez mahallelerde yaşayan sokak hayvanları için de rutin çalışmalarına devam ediyor" dedi. Eker, güçten düşmüş ve yaralı hayvanları görenlerin de '444 16 03' numaralı telefonu arayarak, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istedi.



