Nikah memuru anne, 14 Şubat'ta kızının nikahını kıydı

MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi'nde görevli nikah memuru Şengül Yıldız (52), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kızı Özge Yıldız'ın (26) nikahını kıydı.Birçok çiftin dünya evine girmesini sağlayan Turgutlu Belediyesi evlendirme memurlarından Şengül Yıldız, bugün farklı duygular yaşadığı bir nikahta görev aldı. Şengül Yıldız'ın kızı bilgisayar öğretmeni Özge Yıldız, 2 yıldır arkadaşlık ettiği jeoloji mühendisi Mesut Asil Seğmen (27) ile Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı MHP'li Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kara, 'Millet İttifakı' Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ile çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı. Şahitliklerini Turgay Şirin ve Mehmet Ölmez'in yaptığı çiftin nikahını ise gelinin annesi Şengül Yıldız kıydı. Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Yıldız, "Bugün benim, çok özel bir günüm. Bugüne kadar görev yaptığım süre içerisinde çok nikah kıydım. Bugün de biricik kızımın nikahını kıyma görevi bana düştü. Biricik kızım vardı, şimdi ise onunla birlikte bir ömür geçirecek bir oğlum var. Kızım ve damadımı kutluyorum. Her şey gönüllerince olsun. Her kişiye nasip olmaz kızının nikahını kıymak. Çok güzel ve gurur verici bir olaydı. Çok duygulandım" dedi. Özge ve Mesut Asil Seğmen çiftinin mutlulukları da yüzlerine yansıdı.

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