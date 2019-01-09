Niğde'nin 'Kar Kaplanı' karla buluştu

NİĞDE'de çevresindekiler tarafından 'Kar Kaplanı' lakabı takılan Mehmet Demirtaş (53), yağışla birlikte soyunarak kar banyosu yaptı.

Kar görünce dayanamadığını belirten Mehmet Demirtaş, kar banyosu sayesinde hasta olmadığını söyledi. Demirtaş, "Soyunup karın içine giriyorum, bu da hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Kar buldukça banyo yapmaya çalışıyorum. Grip olmuyorum, vücudumun dinç kalmasını sağlıyorum" dedi.

'FESTİVAL YAPABİLİRİZ'

Diğer kentlerde de kendisi gibi kar banyosu yapanlara seslenen Mehmet Demirtaş, "Başka illerdeki kar kaplanlarının da kara gönül verdiğini biliyorum. Onlarla tanışma fırsatım olmadı ama onlarla da birlikte olmayı isterim. Her yıl kar yağdığında bu tür aktiviteler yapıyoruz. Onlarla birlikte toplu halde festival gibi bir etkinlik yapabiliriz" diye konuştu.



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