Nevşehir'e 5 yıldızlı yeni otel

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - DÜNYA genelinde, 65 ülkede 400'ü aşkın tesisle turizm alanında hizmet veren otel grubunca Türkiye'deki 8'inci 5 yıldızlı otel, Nevşehir'de açıldı.

Nevşehir'in Camii Cedid Mahallesi'nde hizmete alınan 5 yıldızlı otelin açılış törenine

Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit ile turizm sektörünün temsilcileri ve otelin yöneticileri katıldı. Otelin balo salonunda kokteyl verilmesi ile başlanan açılış töreninde konuşan Vali Aktaş, hizmete kazandırılan otelin, bölgedeki turizme kalite katacağını ve önemli katma değer sağlayacağını söyledi.

Otelin genel müdürü Adnan Devrim de 400 yataklı otellerinin, bölge turizmine farklı bakış açısı kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Vali Aktaş, Başkan Seçen ve diğer konuklar, konuşmaların ardından otelin 13'üncü katından Nevşehir'i kuşbakışı izledi. Otelin diğer hizmet birimleri de gezildikten sonra açılış kurdelesi kesildi.

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