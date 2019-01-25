Nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedavi edilip doğaya salındı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çobanlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl akbaba, tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin haldeki kızıl akbabayı fark etti. Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyecekten zehirlendiği değerlendirilen yırtıcı kuş, tedaviye alındı.Kızıl akbaba, 13 gün süren yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler tarafından yaşam alanı olan Akdağ Mahallesi'ndeki dağlık alana götürülen kızıl akbaba, burada doğal ortamına salındı.Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, tedavisini yaptıkları kızıl akbabayı tekrar uçarken görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.FOTOĞRAFLI