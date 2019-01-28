Neptün Soyer: Eşim Aziz Kocaoğlu'nu, ben de Türkegül Kocaoğlu'nu ziyaret edeceğim

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CHP tarafından İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nu ziyaret edeceğini belirterek, "Eşim Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etmeyi düşünüyor, ben de Türkegül hanımı mutlaka ziyaret edeceğim. Türkegül hanımı çok severim; çok kıymetli, özel bir insan. 10 yıl boyunca belediye başkan eşlerine, bize önderlik yaptı. Önce onları ziyaret edeceğim" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nu ziyaret edeceğini söyledi. Soyer, "Eşim Aziz başkanı ziyaret etmeyi düşünüyor, ben de Türkegül hanımı mutlaka ziyaret edeceğim. Ben Türkegül hanımı çok severim; çok kıymetli, özel bir insan. Çok önde olan biri olmadı; ama çok özel bir insan. Türkegül hanım, 10 yıl boyunca belediye başkan eşlerine, bize önderlik yaptı. Bizi bir araya getirdi. Her ay toplanıyorduk. Önce onları ziyaret edeceğim" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN 31 MART'TAN SONRA YAPILACAK ÇALIŞMALAR'

Tunç Soyer'in adı Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) geldikten sonra birçok kişinin kendilerine telefonla arayarak ya da mesaj atarak ulaştığını kaydeden Neptün Soyer, "Aldığımız mesajlar, destekler hep katlandı; çoğaldı. Bu teveccühü gösteren İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel övgüler aldı eşim. Oraya layık olduğunu ifade eden çok güzel mesajlar geldi. Seçilse de seçilmese de eşimi Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na layık görmeleri bile büyük mutluluk" dedi.

Yerel seçim için 2 aylık süreç olduğunu hatırlatan Soyer, "Biz İzmir'de seçimleri güle oynaya, çok keyifli geçiriyoruz. İlçe teşkilatlarımız ve il örgütü ile çalışmalar çok güzel geçiyor. Bu nedenle çok güzel 2 ay bizi bekliyor. Önemli olan 31 Mart'tan sonra yapılacak olan çalışmalar. Allah utandırmasın" diye konuştu.

'BENİM DE SİYASETTE SORUMLULUKLARIM VAR'

Tunç Soyer'in 10 yıldır Seferihisar'da belediye başkanlığı görevi yürüttüğünü dile getiren Neptün Soyer, seçilmiş birinin eşinin de siyasette sorumluluklarının olduğuna inandığını ve Soyer çifti olarak verdikleri sözün hep arkasında durduklarını söyledi. Soyer, "Bizim felsefemiz, çok çalışmak. Eksikler olabilir, insansınız; ama hep daha iyisini yapalım, daha çok insana dokunalım istedik. Eşim, zaten 7/24 çalışan, koşan bir insan; idealleri olan bir insan. Umarım bundan sonra da her şey çok güzel olur" dedi.

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