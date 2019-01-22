Özden ATİK / İstanbul, - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası (1)
Özden ATİK / İstanbul, - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak"...
Özden ATİK / İstanbul, - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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