Nazlı Ilıcak'a  5 yıl 10 ay hapis cezası (1)

Özden ATİK / İstanbul, - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle  "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak"...

Nazlı Ilıcak'a  5 yıl 10 ay hapis cezası (1)

Özden ATİK / İstanbul, - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle  "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
 

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