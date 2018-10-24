Musullu kardeşler, Batman'da keklik kafesi üretiyor

IRAK'ın Musul kentine DEAŞ'lı teröristlerin saldırmasından sonra ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Batman'a yerleşen kardeşler, keklik kafesi ve mobilya üretimi yapıyor. Reyan ve Safban Abo kardeşler, destek gelmesi halinde, küçük atölyelerini genişleterek Türkiye'nin tüm illerinden sipariş almak istediklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentine düzenlediği saldıralar ve sonrasında çıkan çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelip Batman'a yerleşen Abo kardeşler hayata tutunmaya çalışıyor. Batman'ın 1'inci Caddesi'nde kiraladıkları küçük atölyede tahtalardan kafes yapan marangoz Abo kardeşler, kafeslerin yanı sıra sehpa ve dolap üretimi de gerçekleştiriyor. Daha çok keklik kafesleri ürettiklerini belirten kardeşler, yaklaşık 1 yıldır Batman'da yaşadıklarını belirtirken, 36 yaşındaki Reyan Abo, "Bir yıldır Musul'dan buraya geldik. Toplam 9 kişilik nüfusumuz var. Çocuklarımızın bir bölümünü okutuyoruz. Keklik kafesi, sehpa ve dolap üretimi yapıyoruz. Fakat, en çok keklik severler için kafes siparişi alıyoruz. İşimizden oldukça memnunuz" dedi.

KEKLİK KAFESLERİ 100 İLE 350 LİRA ARASINDA

Evlerinin kira bedelinin yaklaşık bin lirayı bulduğunu belirten Safvan Abo ise "Mobilya sanatımızı burada da sürdürüyoruz. Musul'da da bu işi yapıyorduk. Orada evimiz yıkılınca kaçıp Batman'a geldik. Atölyemizde yeterli hizar ve malzemeler yok. Destek alırsak atölyemizi de daha büyütmek istiyoruz. Kekliklerin kafesleri 100-350 lira arasında değişiyor" dedi.



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