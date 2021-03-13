Müşteriye 'salak' dedi, tazminatsız kovuldu!

Gelen bilgilere göre çalıştığı markette haksız yere işten çıkarıldığını ve tazminatlarını alamadığını belirten kazın kasiyer İş Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Kıdem ve ihbar tazminatı haklarının çiğnendiğini öne süren kadın, marketin bu tazminatları kendisine vermesini mahkemeden talep etti. Mahkemeye savunma veren işveren ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Fazladan poşet isteyen müşretiye "salak" diyen kasiyerin tüm uyarılara rağmen müşteriye hakaretler yağdırdığını belirten işveren, bu "hakaretvari tutum" nedeniyle işletmenin itibar kaybına uğradığını belirtti.

"Doğruluk ile bağlılığa aykırı söz ve davranışlar"

İşten tazminatsız kovulan kasiyer ile işverenin hak arayışı Yargıtay 9. Hukuk dairesi tarafından incelendi. Yargıtay, kasiyerin işten çıkarılmasında "işçinin doğruluk ile bağlılığa aykırı söz ve davranışlarda" bulunması konusunda işveren ile işçi arasında fikir ayrılığı olduğunu bildirdi. İş yerinde "iyi niyet kurallarına aykırı" durumların, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinde yer aldığı kaydedildi. Bu maddede yer alan durumların "hırsızlık", "işverenin güvenini kötüye kullanmak" ve "meslek sırlarını ortaya dökmek" olduğu belirtildi. Bunun gibi durumlar nedeniyle işverenin haklı fesih gerekçelerinin doğduğu aktarıldı.

"Davacı kasiyer, itibar ve müşteri kaybına sebep olmuştur"

Söz konusu davada, kasiyerin müşretiye hakaret ettiği ve kaba tavırlar sergilediği hatırlatıldı. Müşterilerin, söz konusu kasiyer hakkında yazılı şikayetlerde bulunduğu ve durumun tanıklarının olduğu hatırlatıldı. İşverenin kasiyere 4 kez açıkça uyarı yaptığı belirtilen Yargıtay raporunda, söz konusu kasiyerin iki kez "müşretiyle ilişkiler" hakkında eğitim aldığı belirtildi. Fazla poşet isteyen müşteriye karşılık salak ifadesini kullanan davacı kasiyerin işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldığı belirtildi. İşletmenin ve işverenin itibar ve müşteri kaybına neden olacak davranışlar nedeniyle kasiyerin haklı olarak işten çıkarıldığı, kıdem ve ihbar tazminatlarını almaya hakkının olmadığı vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 16:23