MÜSİAD'da yeni başkan Hakan Duman oldu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi'nin 19'uncu genel kurulunda, görev süresi dolan Başkan Kazım Emre Atışkan, görevi tek liste ile seçime giren Hakan Duman' a devretti.

Genel kurula Vali yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Eskişehir OGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda kişi katıldı.

Genel kurulda Başkan seçilen Hakan Duman, "MÜSİAD olarak öncelikle hedefimiz birlik ve beraberliği sağlamak, Geliştireceğimiz projelerle şehrimizi kalkındırmak için elimizden gelen gayretin en iyisini yapmaktır" dedi. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Hakan Duman, Muhsin Akbaş, Gökhan Çalışkan, Engin Vural, Sadi Dönmez, İsmail Kanber, Metin Özabuş, Murat Demir, Murat Cotuk, Mehmet Bilen.

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