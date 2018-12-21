Müsaadenizle Büyükler 28 Aralık’ta vizyonda

Yapımcılığını Halit Ziya Alptekin'in, yönetmenliğini ise Talip Karamahmutoğlu'nun üstlendiği, 'Müsaadenizle Büyükler' filmi 28 Aralık’ta vizyona giriyor. Emre Altuğ’un başrolünü oynadığı filmde, ünlü sanatçının çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ da yer alıyor.

Ana sponsorluğunu QICK Sigorta’nın yaptığı Müsaadenizle Büyükler filmi, çocukların bireysel duruşunu ve sokakta yaşayan köpekleri konu alıyor.

28 Aralık’ta vizyona girecek olan filmle ilgili konuşan Yapımcı Halit Ziya Alptekin, Müsaadenizle Büyükler filminin çocuk filmi olmasına rağmen büyüklere önemli mesajlar verdiğini ifade ederek, “Mizahı çok yüksek bir aile filmi yaptık. Alt mesajları yüksek olan filmimizin fragmanları çok büyük ilgi gördü. Filmimizin konusu itibariyle sivil toplum kuruluşlarından ve okullardan çok büyük destek alıyoruz.” dedi.

FİLM HAKKINDA

Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir. Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terkedilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir.

Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın (Emre Altuğ) desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.

Filmin başrollerinde Emre Altuğ ile birlikte Ümit Çırak, Eriş Akman,Enes Göçmen, Alperen Efe Esmer, Efe Koçyiğit, Duygu Paracıkoğlu, Tuana Coşkun, Kuzey Yücehan, Candan Arıcı ve Serap Ağalar gibi isimler var.