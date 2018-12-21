Murat Sancak'a "silahlı saldırı" davasında sona doğru...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de 20 Ağustos 2015'de eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava, savcının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

16. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş ile tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan hazır bulundu. Söz alan sanık Turgut Üney, masum olduğunu, işlemediği bir suçtan dolayı çok uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, "Mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul da sanık Turgut Üney'in bu olaylarla bir ilgisi olmadığını suçsuz yere tutuklu olduğunu belirtti. Turgut Üney'in avukatı ise "Müvekkilim 2 yalancı tanığın beyanı ile uzun zamandır tutukludur. Müvekkilim mağdur durumdadır. Burada en büyük delil Hüseyin ve Okan'ın ikrarlarıdır" diye konuştu. Sanık Turgut Üney'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar'ın içinde bulunduğu aracın 20 Ağustos 2015 tarihinde Büyükçekmece'de saldırıya uğradığı belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Turgut Üney'in 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç üstlendirmeye azmettirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede Şüpheli Fatih Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.