Muradiye'deki Bendimahi Çayı kısmen dondu

MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı ve üzerindeki balık bendi kısmen dondu. Göletin buz tutan yüzeyi üzerinde yürüyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mayıs ve Haziran aylarında İnci Kefal balıklarının tersine göçüne ev sahipliği yapan ve eşsiz görüntülere sahne olan Bendimahi Çayı ve üzerindeki balık bendi, havaların eksi 15 derecelere düşmesiyle kısmen dondu. Donan göletin buz tutan yüzeyi üzerinden vatandaşlar yürüyerek fotoğraf çekti. Van Gezi Platformu üyeleri de bu manzarayı görmek için yerli turistlerle birlikte Bendimahi çayına geldi. Gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyleyen platform üyeleri, Van'ın doğasıyla önemli bir kent olduğunu söyledi.

İzmir'den Van'a geldiğini söyleyen Hakan Bakır, "Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir'den 1750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Güzel olan tarafı buranın yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Yazın geldiğimizde Balık göçünü göreceğiz o da muhteşem. Hava çok temiz. İzmir'den gelen arkadaşlar havanın onları çok etkilediğini söylüyorlar. Van Türkiye'de en fazla güneş alan kentlerden bir tanesidir." dedi.

Tur sorumlusu Emin Server ise "Çok güzel kartpostallık bir görünümle karşılaştık. Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü ve Balık Bendi gezilerimiz gerçekleştirdik. Van bence doğa güzellikleriyle bir turizm cennetidir. Balık Bendi kışın da yazın da gezilir" dedi.



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