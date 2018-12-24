Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor
Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat...
Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
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