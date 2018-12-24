Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.
Müjdat Gezen adliyede (1)
Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul...
Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
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