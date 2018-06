Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu ( 2)

Cansel KİRAZ - Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe'de yaptı. Muharrem İnce, "Devleti dönüştürecekmiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir şehirde yangın varken, itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var. Erdoğan yangın... Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi. Başbakanları değiştirdi. Bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Kanunları değiştirdi. Olmuyor. Düzelmiyor. Nasıl değişir biliyor musunuz? Erdoğan sen değişince düzelecek sen. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafı da ekleyeceğiz. Ayrıca kamu görevlilerine sesleniyorum. Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız. İşinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun, solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen görevine devam edeceksin" dedi.

"BEN KALİTE GETİRECEĞİM"

Muharrem İnce, "Faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce kesin yayını diyor. Korku korku. Ona şunu dedim; Dedim ki Erdoğan Demirel köprü yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bedava geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığından parayla geçiyoruz. Demirel'in yaptığı köprüden normal zamanlarda 5,5 gidiş 5,5 geliş 11 liraya geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş 228 liraya geçiyoruz. Yani Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var. Bu kadar fark olmaz. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü Türkiye zengin olacak. Emekli cumhurbaşkanı maaşına da zam yapacağız. Ben bunu söyledim. Senin köprü dedim 228 lira, Demirel'in ki 11 lira. O da bana 'Sen diyor Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun?' Pahalıysa geçme, sandalla geç, yüzerek geç' diyor. Erdoğan, 'parası olan geçsin' diyor. Sen nasıl bir yalancısın Erdoğan. Esenler'den kalkan otobüse zorunlu tutuyorsun 'şu köprüden geçeceksin' diye. Kamyoncuya zorunlu tutuyorsun. Bana serbest, ben istediğim köprüden geçerim. Benim derdim otobüsçü, benim derdim kamyoncu. O nasıl geçecek? Parası olan diyor geçsin. Yakında şunu derse şaşırmayın; Şehir hastaneleri diyor ya. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Hasta olacaksın. 'Parası olan hastaneye gitsin' diyecek. Hatta birkaç gün daha olsaydı kampanya da şunu da diyebilirdi: 'Parası olan yaşasın' diyebilirdi. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan'dan farkım ne olacak? Ben bu memlekete kalite getireceğim. Yol yapıyor, yol çöküyor. Kalite yok. Hastane yapıyor. İçinde hemşire yok. Köprü yapıyor, geçme garantisi veriyor. Hastane yapıyor, hastalanma garantisi veriyor. Havaalanı yapıyor, uçma garantisi veriyor. Önce kalite gelecek, iki huzur gelecek. Projem 3B. Biz barışağız, hemen barışacağız. İki büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Önce hukuk devleti olacağız. Ekonomik kurulları özerkleştireceğiz. Yatırımcıya güven vereceğiz. Gerek yerli yatırımcı gerek yabancı yatırımcı Türkiye'de güven duyacak" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇLİ ÖZGÜVEN SAHİBİ GENÇLER OLACAKSINIZ"

Türkiye nüfusunun ortalamasının gençler olduğunu belirten İnce, "Gençlerle birlikte yapacağım bunu. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım onun dediği gibi olmaz. Kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli, özgüven sahibi bir nesil olacaksınız. Marka yaratacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyamayanların yüzde 65'i şu an için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Bugün için bilinmeyen meslekler o çocukların 65'i adı bile olmayan mesleklerde çalışacak. Türkiye'de her gün fakirleşiyorsunuz. Faiz artıyorsa ülke kötü yönetiliyor demektir. Faiz artıyorsa şirketinin değeri düşüyor. Faiz artıyorsa arsanın değeri düşüyor. Evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte akıllı, deneyimli ,dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faizler, Erdoğan'ın yaptığı gibi emir komutayla polisiye tedbirlerle inmez. Akılla iner. Bilimle iner" diye konuştu

"USTAYA BAKIN USTAYA SOĞAN DOLARI GEÇMİŞ"

50 gün boyunca gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir televizyon programında ekonomi tartışmaya

davet ettiğini belirten Muharrem İnce, "Gelemedi. Lidermiş. Çakma lider, bu çakma lider. Şimdi İstanbul'da 5 milyon, Ankara'da 2 milyon, İzmir'de 3 milyon vatandaşımıza seslendim. TRT bunlardan bir saniyesini bile vermedi. Şimdi bu TRT'ye ne yapmalıyım sizce? Satalım mı bu TRT'yi? Anayasa'da TRT'nin bağımsız, tarafsız olacağı yazar. Ama Anayasa'yı çiğneyen bu TRT Genel Müdürü'nü bağımsız yargı oluşturduktan sonra bunu yargıya göndereceğiz. Faizler yükselince 'Faiz lobisi' dedi. Dolar yükselince 'Dolar Lobisi' dedi. Şimdi de soğan lobisi mi diyecek? Memleketin düştüğü duruma bakın. Ben savunmada değilim ki. 16 senedir bu memleketi bu hale ben getirmedim ki. Bu seçim eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi. Ustaya bakın ustaya. Soğan doları geçmiş. Marifetini gör çakma usta" şeklinde konuştu.

YARIN BAMBAŞKA BİR GÜN OLACAK

İnce sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi sizlerden bir şey isteyeceğim. Eve gidin şimdi bir iki saat dinlenin. Yarın sabah kaçta sandık başında olacaksınız. Akşamdan okul bahçelerine gidin. Ne yapacaksınız. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız susamayacaksınız. Bu Erdoğan memlekette olağanüstü hal ilan ediyor. Ya ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. 36 saat sonra seferberlik kaldırılacak. Sandık başlarından ayrılmayacaksınız. Tuvalete gitmeyeceksiniz. Yemek memek gelmeyince, kimseye bağırmayacaksınız. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben de yarın Yalova'da oyumu kullanıp. Doğru Ankara'ya YSK'nın önüne gideceğim. Hiçbir şekilde yok şu varmış, bu varmış. Erdoğan kaybedince bırakmazmış. Geç o işleri sen. Geç. Bu memleket sahipsiz değil. Ordayız. Meydanlardayız. Sokaklardayız. Bu son çırpınışlarıdır. Eğer İstanbul'da 5 milyonu görmezlikten gelip canlı yayını kestiriyorsun. Erdoğan sen bitmişsin. Bitmişlerden tükenmişlerden medet umuyor. Ya geçen Yenikapı'ya bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Ne diyor; 'Devletin bekası için gelmiş'. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? 400 milyon lira. Acaba kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Daha fazlası var. O koltuğa bir oturalım. O zaman yapacağız gereğini. Bu 50 günlük süre içerisinde gidemediğim vilayetler var. 68 vilayete gidebildim. Gidemediklerimden özür diliyorum. Ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Söz. Önce onlardan başlayacağım. Cumhurbaşkanı olarak ilk gideceğim il Erzurum olacak. Oradan başlayacağım. Sizler bu kampanya içlerinde meydanları dolduranlar umutlarınızı yeniden tazeleyin. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bu işi başardık Allahın izniyle"

(FOTOĞRAF)