Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonucuna göre CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Muğla'da cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 724 bin 911 seçmenden yaklaşık 620 bini, 2 bin 244 sandıkta oy kullandı. Katılımın yoğun olduğu seçimde Muharrem İnce yüzde 52, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32, Meral Akşener yüzde 12, Selahattin Demirtaş ise yüzde 2.71 oy aldı. Geçen seçime göre 1 artarak, 7 milletvekilinin Muğla'yı Meclis'te temsil ettiği seçimde, partilerin kentten çıkardığı vekil sayıları da resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.

1 Kasım 2015 genel seçiminde CHP yüzde 48.37 ile 3, AK Parti yüzde 29.91 ile 2, MHP yüzde 14.95 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. 24 Haziran seçimine göre CHP yüzde 41 ile 4 milletvekili, AK Parti yüzde 28 ile 2 milletvekili, İYİ Parti yüzde 17 ile 1 milletvekili çıkardı.

MHP, VEKİL ÇIKARAMADI

MHP, aldığı yüzde 6.5 oy ile bu seçimde milletvekili çıkaramadı. HDP ise yüzde 6 oy aldı. Böylelikle CHP, kentteki milletvekili sayısını 1 artırdı. Yeni kurulan İYİ Parti, 1 milletvekili çıkarırken, MHP de kentte geçen seçimde kazandığı vekilliği kaybetti. AK Parti ise geçen seçimdeki milletvekili sayısını korudu.

Muğla'yı TBMM'de CHP'den Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ile Süleyman Girgin; AK Parti'den Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, İYİ Parti'den de Metin Ergun temsil edecek. Daha önce MHP'den Muğla milletvekilliği yapan Metin Ergun dışındaki adaylar, ilk kez Meclis sıralarında yer alacak.

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