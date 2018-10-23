Mudanya Belediyesi’nin 2019 bütçesi 105 milyon TL olarak kabul edildi.

BURSA,()-BURSA'da, Mudanya Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı bütçesi 105 milyon 270 bin TL olarak kabul edildi.

Mudanya Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2’nci oturumunda 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi, Performans Programı, Ücret Tarifesi oylandı. Oturumda, 2019 Mali Yılı Bütçesi 105 milyon 270 bin TL olarak kabul edildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 2019 yılı Performans Programı oy birliği ile kabul edildi. Gelir ve Gider Bütçesi ayrı ayrı oylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bütçenin hayırlı olmasını dilerken, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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