Mudanya Belediyesi alt ve üst yapı faaliyetlerini paylaştı

MUDANYA Belediyesi, 5 yıl içerisinde ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda 51 bin ton asfalt, 154 bin 618 metrekare parke ve 137 kilometre imar yolu açıldığı belirtildi.

Mudanya’da artan nüfusla birlikte ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için 2014 yılından bu yana üst yapıya önem veren Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 5 yıllık dönemde 51 bin ton asfalt, 154 bin 618 metrekare parke çalışmasının yanı sıra 137 kilometre imar yolu açma çalışması gerçekleştiren Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgeleri parke taşıyla kaplamaya devam ediyor. Altıntaş mahallesinde Altınkum caddesi, Kıymet, Oltu ve Gümüş Sokak’ta toplamda 5 bin metrekarelik parke taşı kaplama çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dur durak bilmeden çalıştığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gerek kendi planlamalarımız gerekse de mahalle muhtarlarından gelen talepler neticesinde ilçe genelinde önümüzdeki süreçte çalışmalarımız devam edecek. Bu güne kadar kırsalda dahil Mudanyalıların taleplerinin de ötesinde bir çalışma yürüttük. Bakım ve onarım çalışmaların yanı sıra, vatandaşların resmi olarak ilettikleri talepler değerlendirilerek çalışma programı içerisine alındı. İhtiyaç duyulan sokak ve caddelerde onarım çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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