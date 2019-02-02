Mübadele Sergisi Beylikdüzü’nde açıldı

İSTANBUL, () – BEYLİKDÜZÜ’NDE Türk-Yunan Mübadele göçünün 96’ncı yıl dönümünde göç eden insanların eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Göç eden vatandaşların bağışladığı eşyalar ile açılan sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile göç eden vatandaşları anmak için Beylikdüzü Sahili’nde denize karanfil bırakılmasının ardından sergi açıldı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan ‘Anı eşyaları ve 'İki Kere Yabancıydılar' sergisinin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Ömer Şatır’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BUGÜNKÜ İNSAN HAKLARI O GÜN OLSAYDI, GÖÇ YAPILMAZDI"

Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Ömer Şatır, geçtiğimiz yıllarda düzenledikleri bir geziyi dinleyenlere anlattı. Ağırladıkları Yunan vatandaşların kendi evlerini görünce duygulandıklarını aktaran Şatır, “O günkü siyasi şartlar savaş sonrası vuku bulmuş, şartlar sonucu iki toplumun yer değiştirmesine gerek duyulmuş. Bugünkü insan hakları ve demokrasi o gün olsaydı, bu göçe belki de gerek duyulmayacaktı. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak üç sene önce mübadele ile buradan Yunanistan’a göç eden misafirlerimizi burada Gürpınar’da misafir ettik. Kendi evlerini görüp gözyaşlarını tutamayanlara ben şahitlik ettim. Bu da güzel bir geziydi” diye konuştu.

"MÜBADİLLERİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Ömer Şatır, konuşmasının devamında Yunanistan’dan gelen mübadillerin isteklerini Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceklerini söyledi. Şatır, “Biraz önce konuşan Yunanistan’dan gelen misafirimiz burada yapılmasını istediği bazı isteklerini bize iletti. Biz de Ekrem İmamoğlu’nun bizlere verdiği talimat ile o istekleri gerçekleştireceğiz. Onların daima yanlarında olacağız, katkıda bulunup birlikte gerekenleri yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.