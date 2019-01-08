MSKÜ Hastanesi'nde yine asansör düştü

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki asansör, bir kez daha düştü. Asansörde o sırada bulunan ve ismi açıklanmayan bir hemşire, yara almadan kurtuldu.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cuma günü meydana gelen olayda; eksi 3'üncü kat ile 5'nci kat arasında hizmet veren, içinde 7 kişinin bulunduğu asansör, 2 kat aşağı düştü. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, 7 aylık hamile Beyza Çelik'in (32) son anda tutunmasını sağladı. 1'inci kattan eksi 1'inci kata düşen asansörde sadece Biteker yaralandı, sol bacağı diz altından kırıldı. Diğer kişiler ise olayı yara almadan atlattı. Ameliyat için daha sonra tekrar asansöre bindirilen Biteker, arıza yapan asansörde 15 dakika mahsur kaldı. Sorunun çözülmesiyle ameliyata alındı. Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu, olaydan sonra yazılı açıklama yaparak, daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürdü. Asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapıldığını belirten Başhekim Dr. Ümit Semiz ise inceleme başlatıldığını duyurdu.

Makine Mühendisleri Odası ve firma yetkilileri tarafından dün (pazartesi) asansör kontrol edildi. Denetlemeyi yapanlar hastaneden ayrıldıktan bir süre sonra, adı açıklanmayan bir hemşire, saat 22.00 sıralarında, zemin kattan 1'inci kata çıkmak istedi. 1'inci kata çıkan asansör, kapısı açılmadan tekrar zemine düştü. Olayda asansördeki tek kişi olan hemşire yaralanmadı. Arkadaşları tarafından asansörden çıkarılan hemşirenin olayın şokunu yaşadığı öğrenildi.

DOKTORA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Öte yandan 7 aylık hamile Beyza Çelik (32), eşi Olcay Çelik (38) ve 6 yaşındaki kızı Bade ile birlikte, tedavisi süren Doç. Dr. Biteker'e, hastanede geçmiş olsun ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Yaşadığı korku dolu anları telefonla konuştuğu muhabirine anlatan Beyza Çelik, "Asansör hızlı bir şekilde düştü. Büyük korku ve panik yaşadım. Bir süre kurtarılmayı bekledik. İçimizden birisi asansörün kapısını araladıktan sonra kendi imkanlarımızla dışarıya çıktık. Başımıza gelenler nedeniyle hastane yönetiminden kimse bizimle ilgilenmedi. Polis merkezine giderek sorumlulardan şikayetçi oldum" dedi.



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