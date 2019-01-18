Motosiklet kulübü üyelerinden anlamlı bağış

MARMARİS'te yaşayan 2 motosiklet kulübü üyeleri, aileleriyle birlikte topluca kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Marmaris'te 'Anatolian Soldiers Mc.' ve 'Street Forces Mc.' adlı motosiklet kulübü üyeleri, aileleriyle birlikte, lösemili hastalara umut olmak için kök hücre ve Kızılay'a verilmek üzere de kan bağışında bulundu. Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda konumlandırılan Kızılay TIR'ına aileleriyle gelen yaklaşık 100 kişi, bağış yaptı.

'İNSANI YAŞATMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR BAĞIŞ'

Anatolian Soldiers Mc Kulüp Sözcüsü Doğuş Esat Berme, "Kızılay'ın kan bağışı stoklarının azaldığını ve lösemili hastalar için kök hücre bağış kampanyasını öğrendik. Sabah saatlerinden itibaren ailelerimizle birlikte gelerek bağışlarımızı yaptık. Tüm üyelerimiz üç gün boyunca bağışta bulunacak. İnsanı yaşatmak için çok önemli bir bağış. Herkesin kök hücre ve kan bağışında bulunmasını rica ediyoruz. Bu bir insanlık görevidir" dedi.



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