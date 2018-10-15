Motora sıkışan yavru kediler kurtarıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () - VAN'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan Gürkan Karaman'ın otomobilinin motor kısmına giren yavru kediler, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Erciş İlçesi'nin Van Yolu Mahallesi Alkoçlar sokakta yaşayan Gürkan Karaman (48) sabah işe gitmek üzere arabasına bindi. Şehir merkezine gelen Karaman, aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini fark edince hemen durup kontrol etti. Aracının motor kaputunu açan Karaman, aracın motorunun altındaki muhafazanın içine sıkışmış bir yavru kedinin olduğunu gördü.

YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kediyi kurtarmak isteyen Karaman başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Aracın etrafına toplanan vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Karaman, aracından uzaklaştığı sırada araçtan bir kedi sesi daha duyuldu. Aracı tekrar açan Karaman ve vatandaşlar araca sıkışan diğer yavru kediyide sıkıştığı yerden kurtardı.

ANNELERİNİN YANINA BIRAKILACAK

Karaman, araca sıkışan kedilerin gece geç saatlerde üşüdükleri için araca girdiklerini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu yavru kedilerin bizim mahalleden olduğunu düşünüyorum. Bu kedileri alıp annelerinin yanına bırakacağım" diye konuştu.



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