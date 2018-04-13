MKE Müdürü Ocakcıoğlu eski çalışanlarını unutmadı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, vefa örneği göstererek eski çalışanlarıyla buluştu.

Uzun yıllar Silah Fabrikası’na ait birimlerde çeşitli görevlerde bulunan ve emekli olmuş 11 bölüm şefini fabrikada ağırlayan Ocakcıoğlu, MKE’ye hizmet edenleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti. Emekli olmuş şeflere fabrikaya ait bazı yeni bölümleri gezdiren Ocakcıoğlu, “Fabrikamıza, devletimize alın terleri, bilek güçleri ile hizmet etmiş olan bu emekli ağabeylerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar vazifelerini layıkıyla yerine getirerek emaneti bizlere teslim ettiler. Bizler de bu emaneti daha da geliştirerek sonraki nesillere taşıyacağız. Onlarla güzel bir gün geçirdik. Eski günleri ve eski hatıraları, yaşadıkları olayları canlı olarak kendilerinden dinledik” dedi.

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