Miras kavgasında, iş makinesiyle evi yıkılan aileye sıcak yuva

Serkan KILINÇ/ARSİN(Trabzon),()- TRABZON’un Arsin ilçesinde, 2 çocuğu ve torunuyla yaşadığı ev, miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşleri tarafından iş makinesiyle yıkılan Gülsen Paslı'ya kaymakamlık sahip çıktı. Paslı, 2 çocuğu ve torunu ile birlikte ilçe merkezindeki bir eve yerleştirildi.

Yeniköy Mahallesi'nde anne babasından kalan evde yaşayan Gülsen Paslı, önceki gün torununu doktora götürmek için ilçe merkezine gitti. Geri dönüğünde ise 2 çocuğu ve torunuyla birlikte yaşadığı tek katlı evin yıkıldığını gördü. Tüm eşyaları enkaz altında kalan Paslı, evinin miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşleri tarafından yıkıldığını öne sürerek, suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede evin iş makinesiyle yıkıldığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, soruşturma başlattı.

KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

Arsin Kaymakamlığı da ailenin dramına duyarsız kalmadı. Kaymakamlık, aileyi, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ilçe merkezinde bir eve yerleştirdi. Arsin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, evin kardeşler arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle yıkıldığının tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ev, kardeşlere babalarından kalma olup, miras yoluyla paylaştırılmamıştır. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ev boş olduğu bir günde, kardeşler tarafından yıkılmıştır. Arsin Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından aile, yardım yapılarak ilçe merkezinde bir eve yerleştirilmiş ve mağduriyetleri giderilmiştir. Kaymakamlığımızca gerekli her türlü yardım yapılmakta olup mağduriyetleri giderilmektedir.”

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