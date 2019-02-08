Minik öğrencilerin 'Yürüyen Köşk battaniyesi' Konya yolcusu

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gazi Osman Paşa İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin “81 İl 81 Masal 1 Battaniye” eTwining Projesi için Yürüyen Köşk battaniyesine parmak izi verdi.

Müdür Ali Tosun, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren ilgi ve becerileri doğrultusunda bilimsel çalışmalardan kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasının önemine değinerek ileriki dönemler açısından bu çalışmaların güzel bir başlangıç olduğunu belirtti. Tosun, Yalova’nın tanıtımı için yapılan bu projede emeği geçen anasınıfı öğretmenine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Gazi Osman Paşa İlkokulu Anasınıfı Proje Koordinatörü Esra Ültay Gündüz, “81 İl 81 Masal 1 Battaniye” eTwining Projesi için Yalova’nın Yürüyen Köşk’ünün masalını çocuklara anlattı ve köşk resminin yapıldığı battaniyeleri boyayarak birleşmesi için Konya’ya göndereceğini söyledi.

Gündüz, projeye katkı sunan Müdür Tosun’a teşekkür ederek, ana sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları resim albümünü hediye ettiler. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi.



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