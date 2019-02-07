Minik öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

BOZÜYÜK'te, Halime Hatun Anaokulu öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek, getirdikleri köpek mamalarını barınak yetkililerine teslim etti.

Halime Hatun Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret etti. Veteriner Arzu Çetiner'den bilgi alan öğrenciler, yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvanseverler, barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 45 kilo mamayı barınak yetkililerine teslim ederken, yaptıkları resimleri de Veteriner Çetiner'e hediye ettiler.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×