Minik Esma'ya çifte kalp kapakçığı

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, kalbinin sol tarafında doğuştan darlık olan, bu nedenle nefes alma güçlük çeken Esma Aykut (5), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk kez yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Kalp- Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, Esma'nın kalbindeki akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar nedeniyle iki kalp kapakçığının değiştirildiğini söyledi.

Adana'da yaşayan, 24 yıllık evli Türkan- Murat Aykut çifti, 5'inci çocukları Esma'yı nefes alma güçlüğü çekince hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esma Aykut'un kalbinde, akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar olduğu saptandı. İstanbul'da kalp kapakçıklarına onarım yapılan küçük Esma'nın şikayetleri devam etti. Kalp- Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu tarafından ameliyata alınan küçük Esma'nın iki kalp kapakçığı, Türkiye'de ilk kez yapılan operasyonla değiştirildi.

TESADÜFEN FARK EDİLMİŞ

Esma'nın hastalığının, doğumsal kalp hastalıkları içinde en ciddisi olduğunu belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, "Bu tür hastalıklarda özellikle nefes darlığı ve gelişme geriliğiyle hastalar doktora başvururlar. Hasta bir süre akciğer enfeksiyonuyla tedavi edilmiş daha sonra tesadüfen bir kardiyoloğun kalbindeki daralmaları görmesi üzerine hasta bize geldi. Kendisine ameliyatın problemlerini anlattık daha sonra İstanbul'da bir merkezde ameliyat oldu. Ameliyattan 3 ay sonra tekrar sıkıntıları başlaması üzerine bize geldiğinde yeniden yapılan kalp incelemesinde darlıkların düzelmediğini, tamir olayının yetersiz olduğu görüldü. Bir hastanın tek şansı 2 kapak takılmasıydı. Biz de bu ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK

Yaşının ve kalbinin boyutunun küçük olmasının, operasyonu daha da zorlaştırdığını aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, "Küçük boyutlar nedeniyle piyasada uygun kalp kapağı bulunmuyor. İkinci problem de koyacağınız kalp kapakları, çocuk büyüyeceği için küçük kalıyor. Biz de sonraki ameliyat şansını en azından 15- 20 sene uzatmak için kendisine erişkine yakın boyda 2 kapak koyduk. 5 saat süren operasyon sonunda hem aort hem de mitral kapağını değiştirdik. Türkiye'de ve dünyada tek mitral kapak veya tek aort kapak yapılıyor ama ikisini birden, küçük yaşta, kalbi küçük boyutlarda bir hastaya bu operasyonun yapılması ilk kez bizde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Esma Aykut'un sağlığına kavuşarak, operasyondan kısa süre sonra yürümeye başladığını anlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, "Esma, gayet iyi, yürüyor. Bundan sonra ömür boyu kullanacağı ilacı var. Onu kullanacak, hayatını enfeksiyonlardan koruyarak, bize kontrollere gelerek, sürdürecek. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız da iyi olacak, diye düşünüyoruz" dedi.



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