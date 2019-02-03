Minik Emir'den kazada ölen polis babasına duygulandıran veda

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen minibüsün, otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Fahrican Acamoğlu (28), memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi. Cenazede, Acamoğlu'nun oğlu Emir Taha'nın (5), babasının fotoğrafına bakıp okşaması, görenleri duygulandırdı.​Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Karacengiz, yönetimindeki 32 AB 535 plakalı kapalı kasa minibüsle kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmek isteyen polis memuru Fahrican Acamoğlu yönetimindeki 20 H 6000 plakalı otomobile çarptı. Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün korumalığı yapan polis memuru Acamoğlu, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın Acamoğlu, kurtarılamadı.Polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun cenazesi, dün Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'ne getirildi. Burada Acamoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede olan bitenden habersiz olan Fahrican Acamoğlu'nun oğlu Emir Taha'nın, babasının fotoğrafına bakıp okşaması çevredekileri duygulandırdı. Güçlükle ayakta durabilen eşi Gonca Acamoğlu ise eşinin tabutuna sarılıp ağladı.Acamoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mezarlığı'na defnedildi.

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