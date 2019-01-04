Minik eller Doğu’daki kardeşleri için atkı ördü

İSTANBUL, () – BAĞCILAR Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, ‘Kardeşime atkı ördüm’ projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocuklar için atkı ördü.

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, zorlu kış koşullarının etkisini gösterdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören çocuklar için atkı ördü. ‘Kardeşime atkı ördüm’ projesi kapsamında bir hafta içerisinde velilerin de desteği ile örülen 800 atkı, öğrencilerin mektupları ile birlikte gönderildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz projeyi gerçekleştiren çocukları ziyaret etti.

“HER ATKIDA SEVGİ DOLU MESAJ VAR”

Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın ders dışında bu tür faaliyetlerde yoğunlaşmasını canı gönülden temenni ediyorum” dedi. Başkan Lokman Çağırıcı ise “İmece usulüyle bu güzelliği oluşturanları tebrik ediyorum. Çocukların ördüğü her atkıda sevgi dolu mesaj var” diye konuştu.

Atkıların kardeşlik duygusunu geliştirdiğine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, “Bu çalışmaların, ‘ben’ olmaktan çıkıp ‘biz’ olma duygusunun çocuklara kazandırılmasında önemli etkileri oluyor” dedi.

800 atkıdan 120’si okuldaki Suriyelilere verilirken geri kalan 680 tanesi ise Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis’te ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.