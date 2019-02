Minibüsçüler Odası Başkanı'nın odası, ceza makbuzlarıyla doldu

Haluk KARAASLAN-Erdal KATIRANCI/ANKARA, () - ANKARA Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani'nin makam odası, son 3 ayda minibüs şoförlerine yazılan yüzlerce trafik cezası makbuzuyla doldu. Gani, "Ocak ve şubat aylarında gelen binlerce ceza var. Minibüsçüler gelip, bize cezaları bırakıp, gidiyorlar. Sabah hakarete uğradım. Sanki cezayı yazan benim. Adamlar, 3 kuruş para kazanıyor, onu da cezaya yatırıyorlar" dedi.

Başkent'te çeşitli nedenlerle yazılan trafik cezalarından bunalan minibüs şoförleri, soluğu üyesi oldukları Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda aldı. Cezaların bir kısmını ödeyen, bir kısmını ödeyemeyen şoförler, Oda Başkanı Hacı Bekir Gani ile görüşerek, duruma tepki gösterdi. Ceza makbuzlarını Gani'ye teslim eden şoförler, her ay trafik cezası ödemekten bıktıklarını, bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

'3 KURUŞ PARA KAZANIYORLAR, ONU DA CEZAYA YATIRIYORLAR'

Başkan Hacı Bekir Gani'nin makam odası, son 3 ayda minibüs şoförlerine yazılan trafik cezası makbuzları ile doldu. Başkan Gani, eline aldığı deste halindeki makbuzları fırlatarak, duruma tepki gösterdi. Gani, 2 bin 237 minibüs ve 2 bin 700 üyeleri olduğunu, çalışanlarla beraber yaklaşık 6 bin 500 kişiye hizmet verdiklerini söyledi. 2019'un ocak ve şubat aylarında, üyelerine çok sayıda ceza geldiğini belirten Gani, "Minibüsçüler gelip, bize ceza makbuzlarını bırakıp, gidiyorlar. Sabah hakarete uğradım. Burada sanki cezayı yazan benim, 'Ceza yazın' diyen benim sanki. Bir de laf işitiyoruz insanlardan. Adamlar, 3 kuruş para kazanıyor, onu da cezaya yatırıyorlar. Birçoğu ödeyemiyor. Burada mağdur olduklarını söylüyorlar. 2'nci ayda vergi yatıracağız. Çok araba icraya gitti. Devletin bir an önce önlem alması gerekir" diye konuştu.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Şoför esnafına yazılan cezaların ciddi oranda arttığını kaydeden Başkan Gani, "Suçu olan cezasını yesin, biz buna karşı değiliz; ama keyfe keder insanlara cezalar yazıldığı şikayetleri geliyor. Özellikle 2018 yılı itibarıyla arttı cezalar. Daha önce de yazıyorlardı; ama 2018'den sonra esnafın dayanacak hali kalmadı. Yazılan cezalardan dolayı artık bıçak kemiğe dayandı. Artık kolaya kaçıyorlar, durdurup, ceza yazmıyorlar; plakaya cezayı yazıp, gönderiyorlar. Yetkililere durumu ilettik; ama şu ana kadar bir netice alamadık. İnşallah bundan sonra alırız. İnsanlar, neden ceza yediklerini bilmek istiyorlar. Durdurursun, suçunu yüzüne söylersin, uyarırsın, dikkate almazsa cezasını yazarsın. İşin kolayına kaçıyorlar. Yazık, günahtır" dedi.

ŞOFÖRLER DERTLİ

Minibüs şoförlerinden Yusuf Mercimek ise "Çalışırken, çok büyük cezalarla karşı karşıyayız. Bu cezalardan artık bıktık, bunaldık. Arabalarımız durdurulup, bizlerin yüzlerine karşı yazılmayan cezalar arkamızdan geliyor. O kadar bunaldık ki esnaf odası başkanımıza cezaları teslim ediyoruz. Buna hükümetin bir el atması lazım. Her arabama haftada 8- 10 tane ceza geliyor. Bin 2 lira, 100 lira, 300 lira. Aylık toplam 2 bin 500, 3 bin lira ceza geliyor" dedi.

Bülent Durukan da "Ceza gelmediği gün yok. Trafik polislerinin dışında fahri müfettişler de ceza yazıyor" diye konuştu.

Sönmez Öztürk, "Son 2 ayda 13 ceza geldi. Trafik cezalarına güç yetiremiyoruz" derken, İbrahim Tacın ise "Haftada 7- 8 tane ceza gelir mi?" diyerek, tepkisini dile getirdi.



