Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü-1

  Ali AKSOYER - İSTANBUL,()  MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.  

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü-1

 

Ali AKSOYER - İSTANBUL,() 
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

 

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