Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ'den işbirliği: "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" 

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle kurulacak "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" protokolünün imza törenine katıldı.Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İTÜ işbirliği ile Beşiktaş'ta bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisine İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulması protokolünün imza töreni İTÜ Ayazağa kampüsünde düzenlendi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca katıldı.Törende bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan trans sistem (sistem geçişi) bir yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz, bu modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz ortaöğretim öğrencileri, yükseköğretim akademisyenlerin birikimleriyle, yükseköğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevasıyla doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretimle ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunun aslında çok ciddi düşünsel olarak çok güçlü bir arka planı var. Bunu düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak tüm aşamaları açısından çok değerliö diyerek projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

"BURADAN DESTEK İSTEMEYE GELECEKLER"

Bakan Selçuk, "Bizler burada ön planda konuşuyoruz, anlatıyoruz ama asıl çabayı gösteren insanların oluşturduğu bir değer bu. Yok bu sadece kağıt üzerinde inşa edilmiş ve bir açıklamayla çerçevelenmiş bir durum değil. Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum ama bu çalışmamızın, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok daha önemli. Eminim bir çok üniversite, Türkiye'den ve dünyadan bir çok üniversite ya da bir çok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şu anda bir temenni olarak söylemiyorum, çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdirö dedi.

SANAL GERÇEKLİK LABORATUVARI

Prof. Dr. Mehmet Karaca ise tören yaptığı konuşmasında, "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüyle birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli 'eğitimde inovasyon' projesinin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlar arası hem de içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'nın inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; 'istisnai inovasyondan', 'sistemli değişime geçiş' eğitim ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla mümkün olacak. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışarak okulda kurulacak olan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının (AVR) kurulumuna rehberlik edip verilecek eğitimleri tasarlayacağız. Uluslararası arenada gerekli olan mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında Yabancı Diller Yüksek Okulumuz aracılığıyla roller üstleneceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve Rektör Karaca iş birliği protokolünü imzaladı.

OKUL HAKKINDA

Milli Eğitim bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında, Beşiktaş'ta bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisine İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. İlk kez öğretmen kadrosunun çoğunlukla akademisyenlerden oluştuğu bir okul olacak. Ayrıca okuldaki öğretmenler ve yönetici kadrosu yine akademisyenlere eğitim verecek. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine açılması planlanıyor.

Lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olunacak.

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