Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ta oy kullandı

SİVAS'ta oy kullanan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonrada sonuç ne çıkarsa çıksın. Bu vatanda birlikte yaşayacağız, bu vatanda birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türkseven İlk-Ortaokulu'nda 2116 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanmak için sırasını bekleyen Bakan Yılmaz, oyunu verdikten sonra, sandık başkanlarına ve görevlilere kolaylıklar diledi. Bakan Yılmaz'a AK Parti Milletvekili adayı Habip Soluk eşlik etti.

'SEÇİMLER DEMOKRASİNİN BAYRAM GÜNLERİDİR'

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Seçimler demokrasinin bayram günleridir. Seçim bir bayram şenliği içinde devam ediyor. İnşallah huzur içerisinde tamamlanır. Bu demokrasi bayramının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın o göz terazisini tartması için gece yarılarına kadar bu yapmış olduğumuz çalışmaları halkımıza ileten basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de başta Valimiz olmak üzere ilimizin yöneticilerine, güvenlik güçlerimize huzurlu bir seçim sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de aziz milletimizedir. Çünkü 1 saat içerisinde yüzde 15'i kullanılmış, bir seçim sürecinde bu aziz milletimiz egemenliğin sahibinin kendisi olduğunu, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu ve bu ülke ile demokrasiye kendisinin sahip çıkacağının oylarıyla gösterdi. Oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde başta ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu sürecin sağlıklı huzurlu geçmesine büyük katkıda bulundular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimi ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu seçimde Sivaslı hemşehrilerimin istisnasız oy kullanmaya davet ediyorum. O zaman biz neyi göstereceğiz. Sivaslı demokratik kültürü benimsedi. Hangi partiye oy verirse versin ama kendi iradesine sahip çıkıyor ve kendi iradesini sandıkta gösteriyor. Dolayısıyla inanıyorum ki Sivas bugün akşam sandıklar açıldığında Türkiye'de en fazla katılımın olduğu illerden birisi olur."

'21'İNCİ YÜZYILI TÜRKİYE'NİN YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Hükümeti milletin kuracağını söyleyen Bakan Yılmaz, "Geçen yılki referandumda kabul etmiştik. Millet 'egemenliğin sahibi bendim bu yetkiyi bir süre size devretmiştim. Ama siz MHP ile anlaştınız. Bizim önümüze tekrar getirdiniz. Yeniden alır mısınız?' dediğinde 'Evet' dedi. Dolayısıyla bu millet hükümetini birlikte kuracağız. Bundan sonra da sonuç ne çıkarsa çıksın, bu vatanda birlikte yaşayacağız, bu vatanda birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde 21'inci yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye bölgesinde süper güç durumda. Küresel güç olması gerekir mi? Gerekir. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten geçiyor. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Bu birlik ve dirlik devam ettiği sürece inanıyoruz ki yarınlar bizimdir. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



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