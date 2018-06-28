Milletvekil Özşavlı'dan Ceylanpınar'a teşekkür ziyareti

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-24 Haziran yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde milletvekili olarak meclise giren Halil Özşavlı Ceylanpınar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

24 Haziran'da yapılan tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde Şanlıurfa genelinde alınan oylar neticesinde Ak Parti meclise 8 milletvekili gönderdi. Listenin yedinci sırasında bulunan Viranşehir-Ceylanpınar bölgesinden sorumlu olan Halil Özşavlı'da meclise giren isimlerden olmuştu.

İlçede diğer partilere büyük fark atan Ceylanpınar'a ise milletvekili Halil Özşavlı teşekkür ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanlığı'na gelen Vekil Özşavlı'yı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Özşavlı, Ceylanpınar'a 24 Haziran'da Ak Parti'yi verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, mecliste Ceylanpınar adına da önemli işlere imza atacağını söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar'ın 24 Haziran'da üstüne düşeni yaptığını ifade etti. Atilla, "Milletvekilimiz Halil Özşavlı ilçemizi ve teşkilatımızı ziyaret etti. 24 Haziran'da hepimiz yorulduk ama mutlu bir yorgunluk oldu, şükürler olsun. 2 aydan bu yana hepimiz dur durak bilmeden mücadele ettik. 24 Haziran'da Ceylanpınar'da üzerinize düşeni yaptınız. Şanlıurfa'da tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir başarı elde ettiğimize inanıyorum. Şükürler olsun ki 8 tane milletvekili çıkardık. Elbette bu arada Ceylanpınar'da görevini yaptı. Seçim gecesi size teşekkür ettiğim gibi şimdi de teşekkür ediyorum. Hem milletvekilliğinde hem de cumhurda Ak Parti'yi birinci parti yaptınız. Kafirler işbirlikçileri ile el ele verip Türkiye'yi devirmek istiyorlardı. Türkiye'yi devirmek adına da onlar için en büyük engel kim idi, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onlar biliyorlardı, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirdikleri an Türkiye'yi devirmiş olacaklardı. İngiliz ajanlarından tutun, İsrail ajanlarından tutun, FETÖ'sünden tutun, teröristlerden tutun, kimi tutarsanız tutun hepsi birlik olmuştu ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme planları yapıyordu. Ama şükürler olsun ki bu planları da bozuldu. Aziz milletimiz yine partisine ve liderine sahip çıktı" dedi.

Ak Parti Milletvekili Halil Özşavlı, herkesin vekili olacağını belirterek, "Biz bugün ilçemize ve teşkilatımız seçimlerde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etmeye geldik. Biz kibirli olmadığımız için Viranşehir'de oturup Ceylanpınarlıların bize gelmesini beklemedik. Doğrusu buydu, doğru olanı yaptık ve biz teşekkür etmeye geldik. Ben Halil Özşavlı olarak teşkilatım ve teşkilat üyelerim hak yoldan sapmadıkça, doğru yoldan sapmadıkça, herkesi kucakladıkça, herkese eşit mesafede oldukça ben herkes için elimden geleni yaparım. Ben ne Ali'nin ne Veli'nin ne de bir başkasının vekiliyim. Ben milletin vekiliyim. Seçim kampanyamıza başladığımız ilk günden bu yana dedik ki bizim ilkelerimiz var. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ve de gerek kalmasın diyorum. Şimdiye kadar ne isek bundan sonra da o şekilde olacağız" diye konuştu.

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