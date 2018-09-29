Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (2)

UÇAĞIN NAKLİ TAMAMLANDI

Hizmet dışı kalmasıyla, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemi tamamlandı. Profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR'a yüklenerek aprondan saat 00.30 sıralarında çıkarılan uçağın gövdesi, yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği ilçedeki alana getirildi. Yaklaşık 4 saat süren nakil operasyonunda, 42 tekerli özel araçla taşınan uçağı karayolunda gören vatandaşlar ve sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yol kenarında durdukları araçlarından inen vatandaşlar, uçağın gövdesinin taşınma çalışmalarını cep telefonu kamerasınca görüntüledi, bazı vatandaşlar ise sosyal medyada üzerinden canlı yayın yaptı. Taşıma sırasında viraj olan bazı noktalarda yer alan kaldırım taşları da iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü olarak nakledilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın gövdesi, entegre edilmesi planlanan alanda oluşturulan zemine ağır tonajlı vinçler yardımıyla indirildi.

'HERŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTTİ'

Taşıma işlemini anbean izleyen Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, naklin planladıkları gibi başarıyla sonuçlandığını belirtti. Sağıroğlu, "Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımızla söküm işlemlerini tamamladık. Tam da planladığımız gibi bu gece, bu saatte uçağı nakledeceğimizi hesapladık. Bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi kritik seviyedeydi, teknik arkadaşlarımız sağ olsun, durumu çok iyi yönettiler. Nakil işlemi başarıyla kazasız belasız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. 15 Temmuz millet kıraathanesi olarak burada hem ilçemize, hem de kentimize bunu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bize bu uçağın kazandırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fatih TURAN-Emre KOLTUK/TRABZON,()-

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