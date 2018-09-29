Millet kıraathanesi yapılacak uçağın nakline başlandı (1)

TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesiyle de Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemine başlandı. 'Millet kıraathanesi' hizmeti verecek uçak, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından, profesyonel ekiple başlatılan çalışmalarla TIR'a yüklenerek aprondan çıkışı başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledilecek. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da TIR'ın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlanıyor.Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDIApronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen 'Zeynep' isimli uçağın, yabancı sigorta şirketince, 9'u Türk, 6'sı yabancı 15 uçak mühendisi eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi ve uçak yoluyla İngiltere'ye gönderildi.TAHSİS ONAYLANDIHizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi'ne tahsisini onayladığını duyurdu.NAKİL BAŞLADIMillet kıraathanesi olarak tahsisi onanan uçağın Yomra ilçesine nakli saat 00.30 sıralarında başladı. Oluşturulan profesyonel ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR'a yüklenen uçak, havalimanı apronundan çıkarıldı. Titiz ve yavaş yürüyen çalışmalarla yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın, Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da aracın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı. Gece saatlerinde planlanan nakil sırasında ise sahil yolunun ulaşıma kontrollü kapatılacağı da duyuruldu.

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