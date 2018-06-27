Millet Kıraathanesi Hizmette

DİYARBAKIR, ()- Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Bilgi Evi alt katında açılan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde daha önce Konukevi olarak kullanılan, sonra Bilgi Evi'ne dönüştürülen binanın alt katında açılan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Yeni hizmete açılan Millet Kıraathanesi'nin kente yakışır bir şekilde oluşturulduğunu belirten Başkanvekili Atilla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Bu proje bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacak, kitap okuma oranı artacak. Halkımız kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Şehrimize değer katacak bir çalışma oldu" diye konuştu.



ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA DA AÇILACAK

İlk Millet Kıraathanesi'ni Ofis semtinde oluşturduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, ileriki dönemlerde Millet Kıraathaneleri'ni kentin farklı noktalarında açarak yaygınlaştıracaklarını söyledi. Atilla, "İçeriğinde dinlenme alanları ile kitap okuma bölümleri yer alan söz konusu mekanda ayrıca ücretsiz çeşitli ikramlar yapılıyor. Vatandaşlarla bir araya geldik. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledik" dedi.

Başkanvekili Atilla, ziyarette kütüphane bölümünde vatandaşlarla birlikte kitap okudu ve sınava hazırlanan gençlerle soru çözüp başarılar diledi.





Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 16:16