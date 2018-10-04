Midyat'ta 1993'teki terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()- MARDİN'in Midyat ilçesinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Midyat Kaymakamlığı, 1993 yılında köy minibüsüyle Kayalıpınar köyünden Midyat'a giderken, teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 8’i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Kayalıpınar köyünde şehitler için düzenlenen anma programına, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Kurmay Albay Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı kalender Savaş Ünal, şehit yakınları ve köylüler katıldı.

Anma töreni kapsamında, şehit olan 26 vatandaş mezarları ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okundu. Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, tarafından şehitlerin ruhuna dualar edildi. Tören bitiminden sonra Midyat Kaymakamlığı’nca şehitler için mevlit okutulup, tüm katılımcılara mevlit yemeği ikram edildi.



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