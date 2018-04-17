Midyat Kaymakamı Tekin'ten Afrin gazisine ziyaret

MARDİN'de Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Zeytin Dalı Harekâtı'nda gazi olan Uzman Erbaş Murat Acun'u evinde ziyaret etti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Erbaş Murat Acun, tedavisinin ardından memleketi Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, beraberindeki Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, Emniyet Müdürü Temel Salman ile birlikte Gazi Acun'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Tekin, Acun'a "Sizi gayet iyi gördük, bu da bizi memnun etti. Tabii biz hep diyoruz, yani bu coğrafyada yaşamanın her zaman bir bedeli vardır ve asker bir milletiz biz. Dolayısıyla bu bedeli ödemeye hepimiz hazırız. Rabbim sizi korumuş, korusun. Silah arkadaşlarınıza inşallah Rabbim sağlıklı bir şekilde gidip sağlıklı bir şekilde vazifelerini yapmayı nasip eder. Onun için, bugün seni burada ziyaret etmekten büyük keyif aldık, seni de bekliyoruz" dedi.

Gazi Murat Acun ise ziyaretten dolayı Kaymakam Tekin ve beraberindekilere teşekkürlerini ileterek, iyileştikten sonra görevine dönmek istediğini söyledi. Acun, "Öncelikle ziyaretime gelen Kaymakam Bey'e, komutanlarıma, emniyet müdürümüze yaptıkları ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok sevindirdi. Çok şükür iyiyim, Allah devletimize zeval vermesin. İyileştim. İnşallah kaldığım yerden devam etmek istiyorum" diye konuştu.



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