Mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

ESKİŞEHİR Sağlık Müdürlüğü, 'Gezici Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayat Öykülerinin İyileştirilmesi' projesi kapsamında tarım işçileri aileleri sağlık taramasından geçirdi.

Proje kapsamında; Seyitgazi İlçesi Büyükdere Mahallesinde çalışan geçici tarım işçilerinin sağlık taraması gerçekleştiren ekibi ziyaret ederek, hasta muayenesi yapan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, "Kırsalda çalışan gezici tarım işçilerinin ihtiyacı olan; ayakta muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması koruyucu yöntemlerin eğitimi ve koruyucu yöntem aparat dağıtımı gibi sağlık hizmetlerinin gezici mobil araçlarla, uzman sağlık ekipleri tarafından yapılmaktadır. bu proje ile ilimizdeki gezici tarım işçilerinin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ve olumsuzluklardan kaynaklı meydana gelen, can kayıpları, uzuv kayıpları, kronik hastalıklar ve diğer maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.



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